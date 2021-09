DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

SPD in Allensbach-Umfrage nun knapp vor der Union

Auch in der jüngsten Allensbach-Umfrage zur kommenden Bundestagswahl führt die SPD vor der Union. Die SPD legt im Vergleich zur vorherigen Umfrage im August um drei Prozentpunkte zu und landet bei 27 Prozent. CDU/CSU verlieren einen Prozentpunkt und bekommen 25 Prozent.

Regierung verlängert bis Jahresende Überbrückungshilfen für Wirtschaft

Die Bundesregierung hat sich auf eine Verlängerung der finanziellen Hilfen für Unternehmen verständigt, die von der Corona-Krise hart getroffen sind. Dazu soll die sogenannte Überbrückungshilfe III Plus weitgehend um drei Monate bis zum 31. Dezember verlängert werden, erklärten das Bundesfinanzministerium und das Bundeswirtschaftsministerium.

Strengere Vorschriften für Glyphosat-Einsatz in Kraft getreten

Der Einsatz des Unkrautvernichters Glyphosat ist ab sofort deutlich eingeschränkt und wird bis zum Ende des Jahres 2023 ganz verboten. Nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt trat am Mittwoch eine Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung in Federführung des Landwirtschaftsministeriums in Kraft, die den Einsatz dieses sowie weiterer Pflanzenschutzmittel regelt.

DIW warnt vor Kollaps des Rentensystems in drei bis vier Jahren

DIW-Chef Marcel Fratzscher hat vor einem baldigen Kollaps des deutschen Rentensystems gewarnt. "Die Politik agiert erst dann, wenn sie mit dem Rücken an der Wand steht. So wie es im Augenblick ist, kann es wahrscheinlich noch drei bis vier Jahre ganz gut funktionieren", sagte der Chef des Deutschen Wirtschaftsinstituts (DIW) im Podcast "Die soziale Frage" von Business Insider, der in voller Länge am Donnerstag erscheint.

Merkel reist Montag und Dienstag zu Gesprächen in den Westbalkan

Bundeskanzlerin reist Montag und Dienstag in den Westbalkan, um dort mit Vertretern der sechs Regierungen und Zivilgesellschaften über aktuelle Themen zu sprechen. Am Dienstag ist eine gemeinsame Gesprächsrunde mit den Regierungschefs aller sechs Balkanstaaten - Serbien, Albanien, Bosnien, Montenegro, Kosovo und Nordmazedonien - mit anschließender Pressekonferenz geplant.

Holzmann: EZB könnte Geldpolitik schneller als erwartet straffen

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre Geldpolitik nach Aussage des österreichischen EZB-Ratsmitglieds Robert Holzmann schneller als von manchen Beobachtern erwartet straffen. "Es gibt die Möglichkeit, dass wir die Geldpolitik schneller normalisieren könnten, als manche Finanzmarktexperten erwarten", schrieb Holzmann in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag für das Eurofi-Magazin, wie Reuters berichtet.

Yellen fordert Kongress zur Erhöhung der Schuldengrenze auf

Dem US-Finanzministerium könnte bald der finanzielle Spielraum für die Begleichung der Rechnungen der Regierung ausgehen, sollte der Kongress nicht die Verschuldungsgrenze des Bundes aussetzen oder anheben. Das schrieb Finanzministerin Janet Yellen in einem Brief an die führenden Mitglieder des US-Kongresses.

Größte Südstaaten-Statue in den USA entfernt

Im Streit um den Umgang mit dem Erbe der Sklaverei ist im US-Bundesstaat Virgina die größte Südstaaten-Statue der USA entfernt worden. Die zwölf Tonnen schwere Reiterstatue des Konföderierten-Generals Robert E. Lee in Virginias Hauptstadt Richmond wurde am Mittwoch mit einem Kran von ihrem zwölf Meter hohen Podest gehoben. Hunderte jubelnde Menschen verfolgten den Abbau des Monuments.

Hardlinerin Sanae Takaichi will japanische Regierungschefin werden

Die Hardlinerin Sanae Takaichi will neue japanische Regierungschefin werden. "Mit der Verantwortung, Japan zu schützen und der Entschlossenheit, den Weg zur Zukunft zu öffnen" gab die 60-Jährige ihre Kandidatur um den Vorsitz der liberaldemokratischen Regierungspartei (LDP) bekannt. Wer die Wahl am 29. September gewinnt, wird Premierminister und führt die LDP im Oktober oder November in die Parlamentswahlen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Sep +16,5% gg Vorjahr

Bank of Canada: Leitzins unverändert bei 0,25%

