Cigniti Technologies, das weltweit führende unabhängige Unternehmen im Bereich Quality Engineering Software-Testdienstleistungen, hat die Eröffnung seiner Niederlassung in Prag, Tschechien, bekannt gegeben. Durch diese neue Expansion baut Cigniti die globale Präsenz in der europäischen Region weiter aus, um den wachsenden Anforderungen führender Unternehmen in der Region an die digitale Transformation gerecht zu werden. Cigniti ist derzeit für Unternehmen aus acht Ländern Europas und Großbritanniens tätig.

"Die Tschechische Republik ist das am besten geeignete Land für Unternehmen in Mittel- und Osteuropa (Central and Eastern Europe, CEE), mit einer langjährigen Forschungstradition, einem unglaublichen Talentpool und einer gut entwickelten F&E-Infrastruktur, die das Ökosystem (wirtschaftliche Umfeld) von Unternehmen stärkt. Daher war die Tschechische Republik für uns eine logische Wahl, als wir unsere Präsenz in der Region Europa ausbauen wollten", sagte Srikanth Chakkilam, CEO von Cigniti.

"Diese neue Niederlassung wird es uns ermöglichen, flexibler und schneller auf die Bedürfnisse unserer bestehenden Kunden in der Region einzugehen und sie aus unmittelbarer Nähe zu betreuen. Dieser Standort wird auch als Nearshore-Lieferzentrum für unsere Kunden in Großbritannien und der EU dienen und das reichhaltige Talentpotenzial vor Ort nutzen", sagte Nanda Padmaraju, Leiter des RoW-Geschäfts von Cigniti.

Cigniti hat durch die Bereitstellung hochinnovativer und strategisch wertvoller technischer Lösungen dazu beigetragen, die digitale Transformation mehrerer globaler Automobilunternehmen voranzutreiben. Unsere Präsenz in der Tschechischen Republik wird unseren Einsatz für Partnerschaften mit den führenden Automobilunternehmen in Mitteleuropa weiter voranbringen. Unternehmen in der europäischen Region wollen ihre Transformations-Roadmaps so ausrichten, dass sie die Vorteile von Technologien der nächsten Generation wie Hyperautomation (RPA, IoT Internet of Things: Internet der Dinge , KI/ML) für vernetzte Autos und digitale Einzelhandelsrahmen nutzen können, um eine neue "Post-COVID"-Ära einzuleiten. Cigniti hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die erforderlichen Einblicke, Beratungs- und digitalen Prüfdienstleistungen zur Verfügung zu stellen, um ihre geschäftliche Transformation voranzutreiben und ihnen zu helfen, einen höheren ROI (return on interest: Rendite) aus ihren QA (Quality Assurance: Qualitätssicherungs)-Initiativen zu erzielen.

Über Cigniti: Cigniti Technologies ist ein weltweit führender unabhängiger Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Quality Engineering und Softwaretests. Cigniti beschäftigt über 3.100 erfahrene Fachleute in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika. Wir sind ein strategischer Quality-Engineering-Partner für führende internationale Unternehmen und unterstützen sie bei der schnelleren Markteinführung, indem wir durch den Einsatz von KI (Künstliche Intelligenz)-gestützten, proprietären kontinuierlichen Test- und Testautomatisierungslösungen unerwartete Fehler vorhersagen und vermeiden, wobei die Kundenzentrierung im Mittelpunkt der Transformation steht. Unsere Testangebote umfassen Lösungen in den Bereichen Quality Engineering, Beratung Transformation, Digitale Sicherung und Qualitätssicherung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Midhun Pingili I Midhun.pingili@cigniti.com