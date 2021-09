8. September 2021. Vancouver (British Columbia). GR Silver Mining Ltd. ("GR Silver Mining" oder das "Unternehmen") (TSX-V: GRSL, OTCQB: GRSLF, Frankfurt: GPE) gibt bekannt, dass das Unternehmen hochgradige Ergebnisse aus dem Erkundungs-Probenahmeprogramm bei den neu entdeckten Gold-Silber-haltigen epithermalen Erzgängen im Gebiet GAP, das sich zwischen den Gebieten San Juan und San Marcial im mexikanischen Sinaloa befindet, erhalten hat.

Wichtigste Ergebnisse

Die wichtigsten Ergebnisse der Schlitzprobenahmen beinhalten:

- 0,30 m mit 10,72 g/t Au und 251 g/t Ag

- 0,35 m mit 0,81 g/t Au und 1,450 g/t Ag

- 0,30 m mit 2,77 g/t Au und 363 g/t Ag

Die wichtigsten Ergebnisse der Gesteinssplitterprobenahmen beinhalten:

- 0,54 g/t Au mit 3,5 % Pb und 11,8 % Zn

- 1,60 g/t Au mit 440 g/t Ag

- Den Ergebnissen wird im Zuge des kürzlich angekündigten Oberflächenkernbohrprogramms nachgegangen

Entdeckungsgebiet GAP

Seit dem Erwerb sämtlicher Anteile an der Konzession, die das Gebiet GAP umfasst, im März 2021 hat das Team von GR Silver Mining ein Explorationsprogramm absolviert, das die Gebiete San Marcial, San Juan und Plomosas miteinander verbindet. Das Unternehmen kontrolliert nun einen strukturellen Trend mit sieben Kilometer Länge zwischen San Marcial und San Juan, der Standort des neu entdeckten Gebiets GAP ist (Abbildung 1).

In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen geologische Kartierungen, Erkundungen alter Abbaustätten und eine geophysikalische Bodenmessung absolviert und Schlitzproben über einem weitläufigen epithermalen Erzgangsystem im Gebiet GAP entnommen. Diese Schlüsselzone verbindet zwei Gebiete, die mittlerweile NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzungen[i],[ii] enthalten, und wurde bisher noch nicht erkundet.

Die ersten Erkundungen und Probenahmen deuten darauf hin, dass die hochgradigen Gold-Silber-Konzentrationen mit epithermalen Erzgängen in Zusammenhang stehen, die eine gute Zonenbildung aufweisen und sich bei niedrigen Temperaturen gebildet haben. Sie enthalten neben anderen Quarzarten auch Amethystquarz und haben einen geringen Sulfidgehalt. Einige der Erzgänge weisen stellenweise einen kombinierten Blei- und Zinkgehalt von mehr als 10 % auf (Tabelle 1). Die systematische Beprobung der verschiedenen Erzgänge führte zur Abgrenzung einer 2 Quadratkilometer großen aussichtsreichen Zone im Gebiet GAP.

Die geologischen Kartierungen zeigen, dass die vulkanoklastischen Sediment- und andesitischen Tuffsteineinheiten, in denen die Erzgänge im Gebiet GAP eingebettet sind, wahrscheinlich von mehreren intrusiven Diorit-Bysmalithen unterlagert sind.

Die Entdeckung von Erzgängen mit Gold-Silber-Anreicherung im Gebiet GAP durch GR Silver Mining unterstützt das erwogene Modell eines großen distriktweiten Erzgang- und Brekziensystems zwischen den Gebieten San Marcial und San Juan. Das Gebiet GAP ist eines von fünf neuen Gebieten, die im Zuge des aktuellen Bohrprogramms des Unternehmens erprobt werden. Das Bohrprogramm untersucht Gebiete außerhalb der kürzlich gemeldeten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzungen2.

Tabelle 1: Ausgewählte Analyseergebnisse der Schlitz- und Gesteinssplitterproben - Pressemeldung vom 8. September 2021

Proben Probentyp UTM Nord UTM Ost Augenscheinl. Mächtigkeit* (m) Au g/t Ag g/t Pb % Zn % 19322 - 19324 Schlitzprobe 2547027 448314 0,9 3,76 137 0,1 0,4 einschließl. Schlitzprobe 2547027 448314 0,3 10,72 251 0,1 0,5 15665 Schlitzprobe 2546849 448205 0,4 3,76 142 na na 15672 Schlitzprobe 2546739 448334 0,35 0,81 1,425 0,1 na 19326 - 19328 Schlitzprobe 2547027 448314 1,3 1,30 96 0,2 0,7 einschließl. Schlitzprobe 2547027 448314 0,4 3,06 155 0,5 1,6 15662 Schlitzprobe 2546846 448195 0,9 2,87 156 na na 15641 - 15643 Schlitzprobe 2546806 448173 0,9 1,08 129 na na einschließl. Schlitzprobe 2546806 448173 0,3 2,77 363 na na 15635 Gesteinssplitterprobe 2546760 448264 - 1,09 36 na na 18363 Gesteinssplitterprobe 2546847 448213 - 4,75 230 na na 15681 Gesteinssplitterprobe 2546527 448173 - 1,06 488 na na 15688 Gesteinssplitterprobe 2547432 448046 - 0,54 12 3,5 11,8 15695 Gesteinssplitterprobe 2547016 448324 - 1,60 440 0,1 0,1 15706 Gesteinssplitterprobe 2544575 448009 - 0,48 64 14,7 0,7

* Die Mächtigkeiten der Schlitzproben stellen lediglich augenscheinliche Mächtigkeiten dar. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine ausreichenden strukturellen Informationen, um die wahre Mächtigkeit mit Sicherheit zu schätzen.

Die ausgewählten Probenergebnisse in dieser Tabelle stellen jene Ergebnisse mit mehr als 1,0 g/t Gold, 200 g/t Ag oder 10 % Blei + Zink dar. na = keine bedeutenden Ergebnisse (<0,1 %).

Abbildung 1 - Geologische Karte des Gebiets GAP mit den Probeentnahmestellen und wichtigsten hochgradigen Gold- und Silberergebnissen

* Siehe hier für die Lage des Gebiets GAP auf dem Projekt Plomosas: https://grsilvermining.com/wp-content/uploads/2021/09/Geologic-Map-of-the-GAP-Area-with-sample-locations-and-highlights-of-high-grade-Au-Ag-results.png

Marcio Fonseca, President und CEO von GR Silver Mining, sagt dazu: "Das fortschreitende Explorationsprogramm von GR Silver Mining in neuen Gebieten liefert nach wie vor positive Ergebnisse. Die ersten Ergebnisse aus dem Gebiet GAP sowie die Größe des epithermalen Systems, die sich aus unserem allerersten Bohrprogramm ergibt, stimmen uns zuversichtlich. Es sind Bohrungen geplant, um die hochgradige Mineralisierung im Gebiet GAP genauer zu erproben. Diese ersten hochgradigen Gold- und Silberwerte zeigen, dass das Gebiet GAP über beträchtliches Potenzial verfügt, das mehrere Kilometer lange Erzgangsystem von San Marcial bis San Juan zu verbinden - ein weiterer Schritt bei der Konsolidierung des Mineralpotenzials des gesamten Projekts Plomosas."

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten in Zusammenhang mit dem Projekt Plomosas wurden unter der Leitung von Marcio Fonseca, P.Geo. geprüft und/oder erstellt. Er hat der Veröffentlichung hierin zugestimmt.

Über GR Silver Mining Ltd.

GR Silver Mining ist ein in Kanada ansässiges, auf Mexiko fokussiertes Junior-Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der kosteneffektiven Erweiterung von Silber-Gold-Ressourcen auf seinen zu 100 % im Besitz befindlichen Projekten beschäftigt, die sich am östlichen Rand des Bergbaudistrikts Rosario im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa befinden. GR Silver Mining kontrolliert sämtliche Anteile an zwei ehemaligen Tage- und Tiefbauproduktionsbetrieben für Edelmetalle in zwei zusammenhängenden Projekten: La Trinidad und Plomosas (einschließlich des integrierten Gebiets San Marcial). In Verbindung mit einem Portfolio an im frühen bis fortgeschrittenen Stadium befindlichen Explorationszielen besitzt das Unternehmen 778 km² an Konzessionen, die mehrere Strukturkorridore mit einer Streichlänge von insgesamt über 75 Kilometern enthalten.

GR Silver Mining Ltd.

Herr Marcio Fonseca, P. Geo.

President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Brenda Dayton

VP Corporate Communications

Telefon: +1.604.558.6248

E-Mail: bdayton@grsilvermining.com

GR Silver Mining Ltd.

999 West Hastings St., 9th Floor

Vancouver, BC, V6C 2W2

+1-604-558-6248

info@grsilvermining.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Dieser Pressebericht enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und Informationen, die auf den Annahmen der Unternehmensführung basieren und den aktuellen Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Im Rahmen dieser Pressemeldung sollen mit der Verwendung von Wörtern wie "schätzen", "prognostizieren", "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "vorhersehen", "können" oder "sollten" bzw. der verneinten Form dieser Wörter oder Abwandlungen davon bzw. ähnlichen Wörtern zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen ausgedrückt werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Sicht des Unternehmens wider. Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Betracht gezogen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

