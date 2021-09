Tesla ist in China richtig gut im Geschäft. So hat der amerikanische Elektro-Autobauer im Reich der Mitte im August mehr Fahrzeuge verkauft als je zuvor und damit zum ersten Mal eine besondere Schwelle überschritten. Die Tesla-Aktie kann in einem schwachen Gesamtmarkt davon allerdings nicht profitieren.Konkret hat Tesla im vergangenen Monat 44.264 Fahrzeuge in China abgesetzt und damit zum ersten Mal die 40.000er-Schwelle für monatliche Verkäufe überschritten. Im Vergleich zum Juli ist das ein Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...