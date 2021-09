Köln (ots)21 Prozent der befragten Bundesbürger meinen, dass die Union die besten Ideen hat, um die Wirtschaft in Deutschland zu stärken. 18 Prozent meinen dies über die FDP, 13 Prozent über die SPD. Jeweils weniger als ein Zehntel der Bürger glaubt, dass die Grünen (9%), die AfD (6%) oder die Linkspartei (2%) über die besten Ideen zur Stärkung der Wirtschaft verfügt. Knapp ein Viertel der Befragten traut keiner Partei gute Ideen zur Stärkung der Wirtschaft in Deutschland zu (14%), 13 Prozent geben hierzu keine Einschätzung ab.Einschätzungen zur Sicherung der Arbeitsplätze24 Prozent der Bundesbürger sind der Ansicht, dass die SPD die besten Ideen hat, um die Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. 17 Prozent meinen dies über die Union. Jeweils weniger als ein Zehntel der Bürger denkt, dass die FDP (8%), die Grünen (7%), die AfD (6%) oder die Linke (4%) über die besten Ideen zur Sicherung der Arbeitsplätze verfügen. Fast ein Drittel der Befragten denkt, dass keine Partei gute Ideen zur Sicherung der Arbeitsplätze in Deutschland hat (15%) bzw. traut sich hier keine Einschätzung zu (16%).Einschätzungen zur sozialen Gerechtigkeit27 Prozent der Befragten meinen, dass die SPD die besten Ideen hat, um für soziale Gerechtigkeit in Deutschland zu sorgen. 18 Prozent meinen dies über die Linkspartei, 11 Prozent über die Grünen. Jeweils weniger als jeder zehnte Befragte ist der Ansicht, dass die Union (9%), die AfD (6%) oder die FDP (4%) die besten Ideen haben, um für soziale Gerechtigkeit in Deutschland zu sorgen. 13 Prozent der Befragten meinen, dass keine Partei gute Ideen hat, um für soziale Gerechtigkeit in Deutschland zu sorgen, oder möchte hier keine Einschätzung abgeben (8%).Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv-Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL vom 3. bis 6. September 2021 erhoben. Datenbasis: 1.026 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Marian KernManager Kommunikation & PRInformation und SportTel: 0221 / 45674106marian.kern@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5014944