US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,20 Prozent auf 133,27 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 1,331 Prozent.Dem Handel fehlte es an Impulsen. Konjunkturzahlen aus der ersten Reihe standen nicht an. Die Veröffentlichung des Konjunkturberichts (Beige Book) der US-Notenbank am Abend ließ ...

