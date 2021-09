Überlegene Medizintechnologie macht schnell die Runde: Der nächste Großauftrag!

Anzeige / Werbung

Mit 200 Millionen Erkrankungen jährlich ist dies die häufigste Infektionskrankheit der Welt und es werden Milliarden Dollar ausgegeben, um ihr halbwegs Herr zu werden.

Bis zu 1,8 Mio. Menschen (2004) sterben direkt an dieser Geißel der Menschheit und der überwiegende Teil sind sogar Kleinkinder!

Fionet, das von einem Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp. entwickelt wurde, ist in der Lage, alle Arten medizinischer Schnelltests automatisch auszuwerten und zu katalogisieren. Derzeit ist das System bei der Covid-19-Erkennung und bei Malaria-Tests in der Demokratischen Republik Congo im Einsatz.

Durch die vor Kurzem bekannt gegebene Zertifizierung vom führenden Gesundheitssoftware-Anbieter für Kreuzfahrtschiffe, Tritan Software Corp., eröffnet sich für die Technologie ein gigantischer Covid-19 Markt:

RELAY CERTIFIED BY TRITAN SOFTWARE; A HEALTH MANAGEMENT PLATFORM FOR GLOBAL MEDICAL OPERATIONS INCLUDING THE MARITIME INDUSTRY

Die Gesundheits-Softwareplattform "SeaCare®" von Tritan Software Corp. wird von 95 % aller bestehenden Kreuzfahrtgesellschaften verwendet.

Nachdem man zuletzt schon großangelegte Tests beim Canada Open-Tennisturnier durchgeführt hat, folgt nun ein anderes prestigeträchtiges Event: die Qualifikationsspiele der kanadischen Fußballmannschaft für die Weltmeisterschaft!

RELAY & FIO DEPLOYED FOR COVID-19 TESTING TO TORONTO'S FIFA WORLD CUP QUALIFYING MATCHES, IN ADVANCE OF THE FIFA WORLD CUP QATAR 2022

Jetzt kommt ein Großauftrag von der Malaria-Front:

RELAY & FIO ANNOUNCE A $750,000 DEPLOYMENT OF THE FIONET PLATFORM FOR MALARIA EPIDEMIC MANAGEMENT IN RWANDA, AFRICA

Relay Medical (WKN: A2JQR0) und die Fio Corporation - gemeinsam das Fionet Rapid Response Group ("FRR") Joint Venture - freuen sich, eine grundsätzliche Vereinbarung mit dem ruandischen Gesundheitsministerium über den Einsatz der Fionet-Plattform zur Eindämmung der Malaria-Epidemie in Ruanda bekannt zu geben. Die Parteien sind dabei, die Details des Einsatzes zu finalisieren und erwarten in Kürze einen Vertrag zu unterzeichnen, wonach das ruandische Gesundheitsministerium über 750.000 US-Dollar an FRR zahlen wird, um die Fionet-Plattform sechs Monate lang zu testen. Bei Erfolg soll dieses Pilotprojekt zu einer landesweiten Einführung der Fionet-Plattform führen.

Mehr als 200 Millionen Menschen erkranken jährlich an Malaria und jährlich sterben derzeit über 400.000 Menschen, davon zwei Drittel Kinder unter fünf Jahren. Ruanda gehört zu den 25 Ländern der Welt mit den meisten Malariafällen und Todesfällen. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Gebieten, in denen Malaria übertragen wird. Geber wie USAID, Bill and Melinda Gates Foundation und der Global Fund geben jährlich 3,5 Milliarden US-Dollar für Malaria-Kontrollprogramme aus.

Unsere Zusammenarbeit mit USAID in Zentralafrika hat Interesse an unserer Fionet-Plattform geweckt, auch vom ruandischen Gesundheitsministerium. Die Fähigkeit von Fionet, Krankheiten wie Malaria oder COVID-19 zu testen und zu verfolgen, ist ein wertvolles Kapital für jedes Gesundheitssystem. Durch die dezentrale Datenerfassung und -sammlung in Echtzeit kann Fionet den Gesundheitsbehörden umsetzbare Erkenntnisse liefern, um aktuelle und zukünftige Pandemien einzudämmen. DR. MICHAEL GREENBERG, CEO VON FRR

NEWS-FAZIT:

Den Schaden, den Malaria Jahr für Jahr anrichtet, ist gigantisch, und Kinder sind weitaus stärker betroffen als Erwachsene, denn besonders bei Kindern kann die Krankheit rasch zu Koma und Tod führen. Offenbar laufen die Versuche in der Demokratischen Republik Congo, wo die Fionet-Plattform an 144 verschiedenen abgelegenen Standorten eingesetzt wird, so gut, dass der Nachbar Ruanda nun nachgezogen hat und ebenfalls mit der Fionet-Plattform testen möchte, die aber auch bei anderen Infektionskrankheiten wie Ebola, HIV und Dengue-Fieber eingesetzt werden kann.

Das ist nun schon der zweite großangelegte Test in Zentralafrika mit Fokus auf die Malaria-Bekämpfung. Wenn man ins Kalkül zieht, dass die USAID, die Gates-Stiftung und der Global Fund jährlich 3,5 Milliarden US-Dollar für Malaria-Kontrollprogramme ausgeben, dann kann man ermessen, was es für Relay Medical (WKN: A2JQR0) bedeuten könnte, wenn die Tests positiv abgeschlossen werden, woran ich keinen Zweifel hege.

Alle Länder, die auf der folgenden Karte rote oder orange Flecken haben, sind potentielle Großkunden. Höchstwahrscheinlich werden diese Länder die Fionet-Ausrüstung und den Betrieb nicht einmal selbst bezahlen. Im Fall der Demokratischen Republik Congo übernimmt die Kosten die USDAID, die größte Hilfsorganisation der Welt, und im Fall von Ruanda könnte ich mir vorstellen, dass das Programm auch von einem "Geber" finanziert wird.

Kann man mit Fionet Malaria besiegen? Nein, ganz sicher nicht. Malaria ist keine ansteckende Krankheit. Aber häufiges Testen kann epidemische Entwicklungen an bekannten Brennpunkten voraussagen und die Behörden sind in der Lage, Gegenmaßnahmen frühzeitig einzuleiten.

Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Fionet womöglich zur Grundausstattung jedes Epidemie-Bekämpfers werden kann. Zehntausende Geräte in rund 30 Ländern allein in Afrika und nur zur Malaria-Prävention, die im Jahr Dutzende Millionen an Tests auswerten und katalogisieren - und bei jedem Gerät und Test schneidet Relay Medical (WKN: A2JQR0) mit!

Diese Technologie allein wäre für mich Grund genug, um auf eine Verzehnfachung des Kurses der Aktie von Relay Medical (WKN: A2JQR0) zu spekulieren, aber in diesem außergewöhnlichen Unternehmen schlummert noch sehr viel mehr, wie sie gleich erfahren werden. MEINUNG AUTOR

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET

Fionet wurde gemeinsam in einem Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt. Nachdem die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., erst kürzlich eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministerium von Meru County und ein Pilotprogramm in texanischen Krankenhäusern bekannt gegeben hatte, veröffentlichte man kurze Zeit später, dass die weltgrößte Hilfsorganisation USAID ebenfalls Fionet zum Einsatz bringen wird.