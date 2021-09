Das James-Webb-Weltraumteleskop der Nasa wird noch in diesem Jahr ins All starten. An Bord einer Ariane-5-Rakete der europäischen Raumfahrtbehörde ESA wird das Teleskop am 18. Dezember 2021 abheben. Ende August konnten die Tests am James-Webb-Weltraum-Teleskop erfolgreich abgeschlossen werden. Damit steht einer Indienstnahme des als Hubble-Nachfolger vorgesehenen Teleskops nichts mehr im Wege. Und so wird das neue Sternen-Beobachtungswerkzeug von Nasa, Esa und CSA (Kanada) nun am 18. Dezember vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana aus in die Umlaufbahn gebracht. Die Trägerrakete ist ...

