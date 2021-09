QUEBEC CITY, Sept. 09, 2021, ein weltweit führender Anbieter von ADAS- und AD-Sensortechnologie der Stufen 1-5, freut sich, seine Teilnahme als Aussteller und Referent an mehreren digitalen Veranstaltungen und Veranstaltungen mit Publikum im September bekanntgeben zu können. Auf diesen globalen Veranstaltungen wird LeddarTech seine umfassenden End-to-End-Technologien vorstellen, mit denen seine Kunden kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts lösen können. Die vorgestellten Lösungen umfassen die Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision und die kostengünstige, skalierbare und vielseitige LiDAR-Entwicklungslösung, die auf der patentierten LeddarEngine -Technologie basiert.



"Fortschritte beim autonomen Fahren hängen stark von den ADAS-Lösungen ab, die derzeit entwickelt werden", so Daniel Aitken, VP of Global Marketing, Communications, and Product Management bei LeddarTech. "Diese bevorstehenden Veranstaltungen lenken den Fokus auf die skalierbare und flexible neue Herangehensweise von LeddarTech mit LiDAR sowie Sensorfusions- und Wahrnehmungslösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind", so Aitken weiter. "Wir freuen uns besonders, dass Mike Thoeny, President der Automotive Business Group bei Flex, Co-Host einer unserer Sitzungen ist. Wir freuen uns darauf, Sie bei einer oder allen diesen Veranstaltungen begrüßen zu können", so Aitken.

Industry Tech Days - 13. bis 17. September (Digital)

Industry Tech Days präsentiert wichtige Erkenntnisse im Bereich Elektronik, von Edge Intelligence Design bis hin zu Automobilsensoren der nächsten Generation, die Ihnen LIVE von Branchenexperten auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät präsentiert werden.

Besuchen Sie die folgenden zwei Präsentationen von LeddarTech:

"Sensor-Fusion and Perception Solutions for Key ADAS and AD Applications" (Anwendungsfall), mit Youval Nehmadi, Engineering Director, LeddarTech Sensor Fusion and Perception Platform Research & Development Center, Israel.

"Why Flexible Platforms are required for Future ADAS/AD Deployments", Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech, und Mike Thoeny, President der Automotive Business Group bei Flex.

Hier kostenlos anmelden.

China International Optoelectronic Conference - 16. bis 18. September (Live in Shenzhen, China)

Die CIOE ist Chinas größte Veranstaltung für die Optoelektronikbranche und findet im Shenzhen World Convention and Exhibition Centre statt. Horry Cheng wird LeddarTech in der Podiumsdiskussion zu "LiDAR und 3D Camera Sensing Technology & Applications" vertreten. Außerdem wird LeddarTech auf dieser renommierten Veranstaltung als Aussteller vertreten sein.

Hier anmelden.

Automotive LiDAR Conference 2021 - 21. bis 23. September (Digitale Veranstaltung)

Diese Konferenz ist eine der wenigen Veranstaltungen, die sich ausschließlich auf LiDAR-Technologien und -Anwendungen in der Automobilindustrie konzentriert. In den Konferenzsitzungen werden die verschiedenen Ansätze zur Entwicklung eines LiDAR-Systems sowie die Gründe, warum ein Ansatz einem anderen vorzuziehen ist, erörtert.

Nehmen Sie am 21. September um 14:00 Uhr EST an der Präsentation "Combining LiDAR, Radar, and Camera: Sensor Fusion Challenges and Solutions" von Pierre Olivier, CTO von LeddarTech, teil.



Hier anmelden.

Eine vollständige Liste der anstehenden Live- und virtuellen Veranstaltungen von LeddarTech finden Sie unter leddartech.com/events .

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorikplattformen für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 100 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie auf LinkedIn , Twitter , Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice President, Global Marketing, Communications and Product Management, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.