Der Vorstandsvorsitzende von Coinbase Global Inc. beschuldigt die Securities and Exchange Commission der USA eines "wirklich unangebrachten Verhaltens", nachdem das Unternehmen eine Warnung erhalten habe, dass die Regulierungsbehörde eine Klage plane. In einem Twitter-Thread sagte CEO Brian Armstrong, dass die SEC dabei sei, einen unfairen Markt zu schaffen, wenn sie versuchen würde, das neue Kreditprodukt von Coinbase zu stoppen. Dieses soll Verbrauchern ermöglichen, Zinsen auf Krypto-Assets wie Bitcoin oder Ether zu erhalten. SEC droht Coinbase mit rechtlichen Schritten Coinbase, die größte Kryptobörse der USA, gab in einem Blogbeitrag ...

