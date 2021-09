09.09.2021 - Die Aktie von Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) steht möglicherweise vor einer Neubewertung. Nach den dramatischen Ereignissen am Montag kam gestern weisser Rauch aus Amsterdam: Die am Freitag auf heute 13:30 Uhr verschobene Gläubigerversammlung in Amsterdam scheint reibungslos verlaufen zu sein. Bereits um 16:40 Uhr meldete Steinhoff per Ad-hoc den Ausgang der Gläubigerversammlung: Von den 15 Gläubigervertretern stimmten nach eienr wohl relativ kurzen Diskussion alle für den vorliegenden Vergleichsvorschlag des Steinhoff Konzerns: "Following these discussions, ...

