NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Beiersdorf von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 96 auf 122 Euro angehoben. Mit den Papieren der Hamburger bekämen die Anleger qualitativ gutes Wachstum zum vernünftigen Preis, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Trendwende unter dem neuen Konzernchef sei nicht eingepreist./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 04:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

