NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Vossloh bei einem Kursziel von 53 Euro mit "Hold" aufgenommen. Der Bahntechnikkonzern spiele in den meisten seiner Produktgruppen weltweit eine Führungsrolle, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe das Geschäftsmodell gut aufgestellt. Kurzfristig sieht Thiel jedoch einigen Gegenwind und das Verhältnis von Chancen zu Risiken daher kritisch./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2021 / 16:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2021 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007667107

