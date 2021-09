NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 103 auf 84 Euro gesenkt. Trotz Verkäufen komme das Konsumgütergeschäft der Düsseldorfer nicht in Gang, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig bremsten steigende Kosten den Wachstumsmotor Klebstoff. Nicolai senkte seine Ergebnisschätzungen bis 2023 um 2 bis 3 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2021 / 04:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

