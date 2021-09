Wichtige Punkte PayPal expandiert in Wertpapiere. Es hat 20mal so viele aktive Konten wie Robinhood. Das Unternehmen muss keine Anreize für häufiges Handeln schaffen, um Geld zu verdienen. Auf dem Investorentag von PayPal (WKN:A14R7U) Anfang des Jahres stellte CEO Dan Schulman die Pläne von PayPal vor, eine "Super-App" für Finanzdienstleistungen zu werden. Der Plan sah vor, in die Bezahlung von Rechnungen zu investieren, ein hochverzinsts Sparkonto einzurichten, in Kryptowährungen zu investieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...