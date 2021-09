Das amerikanische Bauunternehmen PulteGroup, Inc. (ISIN: US7458671010, NYSE: PHM) schüttet am 5. Oktober 2021 eine im Vergleich zum Vorquartal stabile vierteljährliche Dividende in Höhe von 14 Cents je Aktie aus. Record date ist der 20. September 2021. Die Aktionäre erhalten damit auf das Jahr hochgerechnet 0,56 US-Dollar an Dividende, was derzeit einer Dividendenrendite in Höhe von 1,13 Prozent beim aktuellen ...

