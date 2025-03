Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ("US$") angegeben.

24. März 2025, Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ - gibt bekannt, dass sein Board of Directors ("Board") eine Dividendenpolitik für das Unternehmen beschlossen hat, nach der das Unternehmen beabsichtigt, vierteljährlich eine feste Dividende von 0,02 $ pro Aktie zu zahlen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, bei durchschnittlichen Silberpreisen von über $ 20 pro Unze die feste Dividende durch eine an den Cashflow gekoppelte Dividende zu erhöhen, die etwa 30 % des Cashflows von Juanicipio betragen soll, den MAG in jedem Quartal erhält, und die an die vom Board von Zeit zu Zeit festgelegten Netto-Cash-Metriken gekoppelt ist.

MAG erklärt eine erste feste Dividende von 0,02 $ pro Aktie und eine zusätzliche Cashflow-gebundene Dividende von 0,16 $ pro Aktie (etwa 30 % der 53,85 Millionen $, die Juanicipio im vierten Quartal 2024 erhalten hat), was eine Gesamtdividende von 0,18 $ pro Aktie ergibt, die am 21. April 2025 an die am 4. April 2025 eingetragenen Aktionäre zahlbar ist (die "Eröffnungsdividende"). Die Dividende gilt als "berechtigte Dividende" im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act).

"Die Ankündigung unserer Dividendenpolitik und der ersten Dividende ist ein wichtiger Meilenstein für MAG und bestätigt unser Vertrauen in die allgemeine Stärke und Nachhaltigkeit unseres Unternehmens", sagte George Paspalas, Präsident und CEO. "Diese erste Dividende, die sowohl feste als auch an den Cashflow gekoppelte Komponenten enthält, zeigt unser Engagement für die Schaffung eines konstanten Wertes und die Teilhabe unserer Aktionäre am operativen und finanziellen Erfolg von Juanicipio."

Die Erklärung, der Zeitpunkt, die Höhe und die Zahlung künftiger Dividenden unterliegt dem Ermessen und der Genehmigung des Verwaltungsrats. Das Unternehmen wird das Dividendenprogramm fortlaufend überprüfen und kann es jederzeit in Abhängigkeit von der aktuellen Finanzlage des Unternehmens, dem Rahmen für die Kapitalallokation, der Rentabilität, dem Cashflow, der Einhaltung der Verschuldungsklauseln, den rechtlichen Anforderungen und anderen als relevant erachteten Faktoren ändern. Daher kann abgesehen von der Eröffnungsdividende nicht zugesichert werden, dass zukünftige Dividenden erklärt und/oder gezahlt werden. Dividenden, die an Aktionäre außerhalb Kanadas (nicht in Kanada ansässige Investoren) gezahlt werden, unterliegen der kanadischen Quellensteuer für nicht in Kanada ansässige Investoren.

Über MAG Silver Corp.

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von hochgradigen Edelmetallprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. MAG entwickelt sich durch seine (44%ige) Joint-Venture-Beteiligung an der Mine Juanicipio (4.000 Tonnen pro Tag), die von Fresnillo plc (56%) betrieben wird, zu einem erstklassigen primären Silberbergbauunternehmen. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, wo neben der Untertageproduktion und der Verarbeitung von hochgradigem mineralisiertem Material auch ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt wird, das auf mehrere äußerst viel versprechende Ziele abzielt. MAG führt auch mehrstufige Explorationsprogramme auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Deer Trail in Utah und dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larder in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada durch.

Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp,

wenden Sie sich bitte an Fausto Di Trapani, Chief Financial Officer.

Telefon: (604) 630-1399

Gebührenfrei: (866) 630-1399

E-Mail: info@magsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 oder als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) angesehen werden können, einschließlich Aussagen über: die Erklärung, den Zeitpunkt, die Höhe und die Zahlung zukünftiger Dividenden, einschließlich zukünftiger Cashflow-gebundener Dividenden und zukünftiger regelmäßiger Dividenden gemäß der Dividendenpolitik des Unternehmens; zukünftige Änderungen des Dividendenprogramms des Unternehmens; die steuerliche Behandlung der Eröffnungsdividende für nicht ansässige Investoren; die Fortführung und Aufrechterhaltung der 4.000 Tonnen pro Tag umfassenden Planungskapazität der Anlage Juanicipio und den daraus resultierenden erwarteten Cashflow und Wertzuwachs; und die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Abschlusses der Explorationspläne bei den Projekten Larder und Deer Trail. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den hierin enthaltenen vorausblickenden Aussagen getätigt wurden, zählen unter anderem Rohstoffpreise, Änderungen der erwarteten Mineralproduktionsleistung, Risiken in Zusammenhang mit dem Betrieb der Mine Juanicipio und der Minderheitsbeteiligung des Unternehmens an dieser Mine sowie Risiken in Zusammenhang mit den Geschäftsaktivitäten des Unternehmens, Risiken in Bezug auf die Eigentumsrechte des Unternehmens, Risiken in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Änderungen der geltenden Gesetze, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, Umweltrisiken, politische Risiken, Risiken in Bezug auf Zoll- und Handelsprotektionismus, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich jener Risiken, die in den von MAG Silver bei der Securities Exchange Commission (SEC") und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen offen gelegt werden. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments, und MAG Silver übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Es besteht keine Gewissheit, dass eine zukunftsgerichtete Aussage eintreten wird, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Bitte beachten Sie: Anleger werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG sowie in anderen öffentlichen Dokumenten, die im Internet unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind, genau zu prüfen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78980Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78980&tr=1



