The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.09.2021ISIN NameLU0116292888 SEB TRENDSYS.RENTEN BIEO INVESTMENTLU0213956849 HSBC GIF-EUROL.GWTH M1 C. INVESTMENTLU0170040694 SEB TRENDSYS.RENTEN BIIEO INVESTMENTXS1290729208 TELEFONICA EM. 15/21 MTNUS168863AW86 CHILE 11/21XS1490159149 BK NOVA SCOTIA 16/21 MTNUS05579JAC27 BNZ INTERNAT.FDG 16/21MTNDE000SLB5524 LDSBK.SAAR IHS.552 VARUSU65478AX42 NISSAN MOTOR ACC. 16/21US4581X0CV86 INTER-AMER.DEV.BK 16/21US845467AM16 SOUTHWESTERN EN. 17/26XS1486060483 HUARONG FIN.II 16/UND MTNXS1489409240 BURGAN SEN.SPC 16/21 MTN