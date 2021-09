DJ Merck strebt 2025 Umsatz von 25 Milliarden Euro an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Darmstädter Merck KGaA will in den kommenden Jahren schneller wachsen und ihre führende Rolle in Wissenschaft und Technologie ausbauen. Im Jahr 2025 strebt der DAX-Konzern einen Umsatz von 25 Milliarden Euro an und rechnet bis dahin mit einer durchschnittlichen organischen Wachstumsrate von über 6 Prozent pro Jahr. Rund 80 Prozent des geplanten Umsatzwachstums sollen aus den sogenannten "Big 3"-Geschäften stammen - aus dem Process-Solutions-Geschäft des Unternehmensbereichs Life Science, von den neuen Produkten des Unternehmensbereichs Healthcare und aus dem Semiconductor-Solutions-Geschäft des Unternehmensbereichs Electronics, wie Merck mitteilte.

"Unsere Ambition ist, das weltweit führende Wissenschafts- und Technologieunternehmen des 21. Jahrhunderts zu werden", sagte Konzernchefin Belén Garijo laut der Mitteilung. "In allen drei Unternehmensbereichen Healthcare, Life Science und Electronics stehen die Weichen bereits auf nachhaltigem, profitablem Wachstum. Wir werden weiter konsequent und zielgerichtet in das investieren, was uns stark macht, und wollen damit unseren Konzernumsatz bis 2025 auf circa 25 Milliarden Euro steigern."

Die Investitionen will der Konzern im Zeitraum von 2021 bis 2025 um mehr als 50 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Fünfjahreszeitraum von 2016 bis 2020 zu steigern - davon soll wiederum der Löwenanteil von 70 Prozent im Bereich der "Big 3" investiert werden. Merck profitiert dabei den Angaben zufolge von einer zügigen Rückführung der Verschuldung, in der Folge steige die finanzielle Flexibilität des Konzerns wieder deutlich.

Es sei davon auszugehen, dass dem Unternehmen ab Ende des Jahres 2022 ein Betrag im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich für Akquisitionen zur Verfügung steht. Eine große Akquisition ist aber wohl nicht zu erwarten: "Merck erachtet gezielte kleinere bis mittlere Zukäufe weiterhin als wahrscheinlicher als große, transformative Übernahmen", hieß es in der Mitteilung.

