Kontinuität im Vorstand: Gerresheimer verlängert Vertrag mit Finanzvorstand Dr. Bernd Metzner vorzeitig um weitere fünf Jahre Düsseldorf, 09.09.2021 - Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat in seiner jüngsten Sitzung vorzeitig den Vertrag des Finanzvorstands Dr. Bernd Metzner (50) um weitere fünf Jahre bis Mai 2027 verlängert - ein starkes Zeichen für Kontinuität und Verlässlichkeit im Vorstand der Gerresheimer AG. Gemeinsam werden die drei Vorstände Dietmar Siemssen, Dr. Bernd Metzner und Dr. Lukas Burkhardt die Strategie formula G und damit die Transformation zum Wachstumsunternehmen als Innovationsführer und Lösungsanbieter vorantreiben. Dr. Bernd Metzner ist bereits seit Mai 2019 Finanzvorstand der Gerresheimer AG. Der Vertrag läuft bis Mai 2027. Damit haben nun alle drei Vorstände ihre Verträge um fünf Jahre verlängert. "In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam die Transformation gestartet und sind damit die spannende Reise für nachhaltiges, profitables Wachstum angetreten. Ich freue mich darauf, weiterhin gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen sowie dem gesamten Gerresheimer-Team die Zukunft unserer Gerresheimer erfolgreich zu gestalten. Gleichzeitig bedanke ich mich bei unserem Aufsichtsrat für das Vertrauen", sagt Dr. Bernd Metzner. "Für uns ist klar: Dr. Bernd Metzner ist der ideale Finanzvorstand für unser Unternehmen. Mit seiner langjährigen Expertise wird er auch zukünftig maßgeblich dazu beitragen, unsere ambitionierten Wachstumsziele nachhaltig zu erreichen", sagt Dietmar Siemssen, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG. "Wir alle freuen uns auf die gemeinsame weitere Zusammenarbeit." Kontakt Presse

Jens Kürten

Group Senior Director Communication & Marketing

T +49 211 6181-250

jens.kuerten@gerresheimer.com Kontakt Investor Relations

Carolin Nadilo

Corporate Director Investor Relations

T +49 211 6181-220

carolin.nadilo@gerresheimer.com Über Gerresheimer

Gerresheimer ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Devices. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit rund 10.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von mehr als 1,4 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen.

