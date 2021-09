Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire)Handheld Group (http://www.handheldgroup.com/de/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX6ReLaunch), ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern, hat heute eine neue Version des ultra-robusten NAUTIZ X6 auf den Markt gebracht. Der NAUTIZ X6 ist ein Handheld-Computer, der die Displaygröße eines Tablets mit der Leistung eines robusten Telefons für unterwegs kombiniert.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8947251-handheld-announces-new-version-of-the-nautiz-x6/Mit diesem Plattform-Upgrade läuft die neue Version des extrem robusten Phablets Nautiz X6 (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/robuste-handhelds/nautiz-x6/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX6ReLaunch) mit Android 11 und ist Android Enterprise Recommended (AER). Als eines der erfolgreichsten Produkte von Handheld seit seiner Markteinführung im Jahr 2019 ist der Nautiz X6 ideal für Industrie- und Outdoor-Anwendungen und arbeitet in anspruchsvollsten Außen- und Industrieumgebungen zuverlässig.Das robuste Phablet Nautiz X6 bietet:- Android 11 Betriebssystem mit GMS, Android Enterprise Recommended (AER).- Sonnenlichttaugliches 6 Zoll Display, Multi-Touch, gehärtetes Gorilla Glas.- Schutzart P67, wasser- und staubdicht und erweiterter Temperaturbereich- 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon Okta-Core Prozessor mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher- Integriertes GNSS für genaue Navigation mit GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou.- Zwei Kameras, 13 Megapixel rückseitig und 5 Megapixel frontseitig.- Optional High-Speed 2D Imager.- Vielfältiges praktische Zubehör- MaxGo-Software zum schnellen Anwenden benutzerdefinierter Einstellungen auf mehrere Geräte."Seit seiner Einführung ist das Nautiz X6 eines unserer bestverkauften Geräte. Mit seiner Kombination aus Robustheit auf militärischem Niveau, schlankem Design und zuverlässiger Leistung war der Nautiz X6 genau der robuste Handheld, den unsere Kunden brauchten.", sagt Johan Hed, Produktmanagement bei Handheld. "Das Plattform-Upgrade und Android 11 mit AER werden weiter zum Erfolg des Produkts beitragen."VerfügbarkeitDie neue Version des Nautiz X6 ist ab sofort bestellbar und wird voraussichtlich ab Mitte September ausgeliefert.Hilfreich LinksNAUTIZ X6 Produktinformationen (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-computer/robuste-handhelds/nautiz-x6/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX6ReLaunch)Produktbilder (http://www.handheldgroup.com/pressroom/nautiz-x6/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX6ReLaunch)Erfolgsgeschichten unserer Kunden (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-losungen/fallstudien/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX6ReLaunch)Was ist robust? (https://www.handheldgroup.com/de/warum-robuste-computer/spezifikation-robust/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX6ReLaunch)Über HandheldDie Handheld Group ist ein Hersteller robuster Mobilcomputer, Tablets und Handgeräte. Handheld und seine weltweiten Partner bieten komplette Mobillösungen für Unternehmen in verschiedenen Industriezweigen wie Logistik, Geomatik, Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgungsunternehmen, Bauwesen, Wartung, Bergbau, Militär und Sicherheit. Die schwedische Handheld Group hat Niederlassungen in Finnland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.handheldgroup.com/de.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1609481/Handheld_Nautiz_X6_ultra_rugged.jpgPressekontakt:+46 510 54 71 70Helmut FeurhuberGeschäftsführungHandheld GermanyDeutschland: +49 (8654) 77957 0Andreas HitzGeschäftsführungHandheld SwissSchweiz: +41 (81) 330 0555Original-Content von: Handheld Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74716/5015420