Nach unten ging es gestern auch für die heimische Börse, der ATX endete mit einem Rückgang von 0,7%, belastend wirkte die negative Stimmung, die an den internationalen Aktienmärkten herrschte, auch war eine gewisse Zurückhaltung vor der heutigen Sitzung der EZB zu bemerken. Es wird keine momentane Änderung der Geldpolitik erwartet, allerdings wird die Einschätzung der momentanen Wirtschaftsentwicklung, in Verbindung mit weiteren Einschränkungen in verschiedenen Ländern Europas auf Grund der weiteren Ausbreitung der Deltavariante des Covidvirus, von Seiten der Währungshüter entscheidend sein, mit Spannung wird darauf gewartet, ob eventuell Signale bezüglich der zeitlichen Beschränkung der Anleihenkäufe gegeben werden. ...

