Die Daimler-Aktie hat in den letzten Tagen deutlich an Wert eingebüßt. Vorstandschef Ola Källenius konnte der Aktie keine neuen Impulse verleihen, obwohl der CEO zuletzt etwas Entspannung signalisierte, was den Engpass im Halbleiter-Bereich angeht. Die Aktie steht vor einer wichtigen Unterstützung.Zuletzt machte Daimler-CEO Ola Källenius den Anlegern etwas Hoffnung. Er erwartet etwas Entspannung, aber noch kein Ende der Halbleiter-Krise. Die Nachfrage nach Halbleitern werde auch nächstes Jahr höher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...