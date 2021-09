Der amerikanische Industriekonzern Idex Corp. (ISIN: US45167R1041, NYSE: IEX) zahlt am 29. Oktober 2021 eine vierteljährliche Dividende von 54 US-Cents je Aktie an die Aktionäre. Record date ist der 15. Oktober 2021. Im Mai 2021 wurde die Dividende gegenüber dem Vorquartal (50 Cents) um 8 Prozent erhöht. Nach Firmenangaben ist dies die 108. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge, die das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...