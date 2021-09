Leipzig (ots)Ab heute (9. September) bis zur Verleihung der "Goldenen Henne 2021" am 17. September ist das Publikum aufgerufen, unter fünf Nominierten seinen Onlinestar zu wählen. Abgestimmt werden kann ausschließlich online auf www.goldene-henne.de. Nominiert sind Sophia Thiel, Gil Grobe, "Knossi", Jenny Böhme und Mai Thi Nguyen-Kim. Der MDR überträgt die Preisverleihung live aus Leipzig.Am 17. September wird zum 27. Mal die "Goldene Henne" verliehen. Mit Deutschlands größtem Publikumspreis ehrt die Zeitschrift "Super Illu" zusammen mit dem MDR die beliebtesten Stars und Persönlichkeiten in Deutschland. In diesem Jahr entscheidet das Publikum über Preisträgerinnen und Preisträger und in den Kategorien Entertainment, Schauspiel, Musik, Sport sowie "Aufsteiger des Jahres" und wählt in der Kategorie onlinestars erneut auch den Publikumsliebling aus dem Internet.Die fünf Nominierten sind thematisch ganz unterschiedlich im Web unterwegs und begeistern jede und jeder für sich eine große Fangemeinde im Netz mit ihrem unverwechselbaren Stil.Zur Wahl in der Kategorie onlinestars stehen:- Fitness-Influencerin Sophia Thiel aus Bayern- Gil Grobe, der Hamburger sorgt mit seinen Ice Cream Rolls auf Youtube für Furore- "Knossi" alias Jens Knossalla, Entertainer, Moderator und Youtube-Star- Jenny Böhme aus Rothenburg in der Oberlausitz, Foodbloggerin für die ganze Familie (u.a. www.familienkost.de)- Mai Thi Nguyen-Kim, Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin und Fernsehmoderatorin mit ihrem Youtube-Kanal "maiLab"Das Voting für die onlinestars startet heute, 9. September, bis Freitagabend, 17. September, auf www.goldene-henne.de. Das Voting wird erst während der Sendung beendet. Wer am Ende die "Goldene Henne" gewinnt, wird live in der TV-Gala verkündet.Die "Goldene Henne", die Verleihung von Deutschlands größtem Publikumspreis, wird am 17. September ab 20.15 Uhr live im MDR-Fernsehen übertragen. Die Gala findet in diesem Jahr in der Kongresshalle am Zoo in Leipzig statt. Moderator des Abends ist Kai Pflaume. Zu den Showacts gehören u.a. Ray Dalton, Nathan Evans, Silly, Jeanette Biedermann, Die Prinzen, Alice Merton, Max Giesinger, Cassandra Steen, Leony und Wincent Weiss. Das MDR-Fernsehen startet bereits 19.50 Uhr den Countdown zur "Goldenen Henne".Ausführliche Infos zur "Goldenen Henne 2021" sind auch unter www.mdr.de/goldene-henne zu finden.Pressekontakt:MDR, Presse und InformationBianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32E-Mail: presse@mdr.deTwitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5015486