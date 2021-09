Renault bleibt in Elektro-Wettrennen weiter am Ball

Werbung



Auf der IAA kündigt Renault eine umfassende Elektrooffensive an und will damit gegen den Konkurrenten VW punkten. Der elektrische Mégane E-Tech soll künftig den europäischen Markt erobern. Das komplette Modellprogramm der Franzosen soll in den kommenden Jahren elektrisch werden. Die Renault Aktie lässt sich davon bisher nicht beeindrucken.



Mit der Ankündigung gestern Abend in München leitet Renault-Chef Luca de Meo eine neue Elektrooffensive ein. Das Modell Mégane E-Tech soll bereits im März 2022 auf den Markt kommen und eine Reichweite von bis zu 470 Kilometern haben. Damit kommt Renault schon sehr nah an den Wolfsburger ID.4 von Volkswagen ran, der ganze 520 Kilometer schaffen soll.



Dass die bisherige Renault Elektro-Familie, bestehend aus dem Renault Zoe und dem Twingo Electric, Zuwachs bekommt, stößt in Finanzkreisen auf Zustimmung. Immerhin: das 2013 an den Start gegangene Modell Zoe gehört zu den meistverkauften Elektroautos in Europa, allerdings ist Renault in der Zwischenzeit von anderen Konkurrenten wie VW überholt worden.



Diese könnte Renault durch die kurzen Ladezeiten und die große Reichweite des neuen Elektro-SUV Mégane Electric wieder einholen. 2025 wollen die Franzosen mit ihren neuen Elektroautos ähnlich profitabel wie mit traditionellen Verbrennermodellen sein. Die Aktie von Renault lässt sich von diesen Nachrichten bisher wenig beeindrucken und behält ihren Abwärtstrend, der schon seit Anfang des Jahres anhält weiter bei.





