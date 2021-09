Frankfurt (www.fondscheck.de) - Private und institutionelle Anleger in der EU und in England haben nach EZB-Angaben insgesamt 13,6 Billionen Euro in Investmentfonds angelegt, so die Experten von BVI.Deutschland sei mit einem Vermögen von 3,2 Billionen Euro der größte Markt für OGAWs und AIFs. Das entspreche einem Anteil von 23 Prozent. Auf England und Frankreich würden jeweils 14 Prozent entfallen, auf die Niederlande zehn Prozent und auf Italien neun Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...