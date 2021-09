Der koreanische Batteriezellen-Hersteller SK Innovation hat laut einem Medienbericht den chinesischen Elektroauto-Hersteller Xpeng als neuen Kunden gewonnen. Xpeng setzt bisher vor allem auf Zellen von CATL. Das berichtet "Korea IT Times" unter Berufung auf Industriekreise. SK Innovation werde Zellen mit einem Nickelgehalt von 80 Prozent voraussichtlich aus seinem Werk in Huizhou in der chinesischen ...

