DJ SENTIMENT/Anleger warten auf neuen Trend

FRANKFURT (Dow Jones)--In Wartestellung für die eine oder die andere Richtung zeigen sich Anleger auf beiden Seiten des Atlantiks. Hohe Bewertungsniveaus, Sorgen vor Tapering und die Explosion der Inflation haben bei US-Anlegern noch nicht zu einer bearishen Stimmung geführt, wie die neueste AAII-Umfrage zeigt. Stattdessen geht sowohl die Zahl der Bullen als auch der Bären zurück. Beide Lager geben ihre ehemaligen Haltungen auf und treffen sich im Lager der Neutralen. Deren Zahl springt daher auf 33,9 Prozent aller Anleger. Vergangene Woche waren es nur 23,2 Prozent.

Der Club der bullishen Anleger reduziert sich entsprechend auf 38,9 nach 43,4 Prozent, was aber nur ein Schritt in Richtung Normalisierung ist. Der Bären-Anteil fällt auf 27,2 Prozent nach 33,3 Prozent in der Vorwoche.

Für Deutschland zeigt sich Joachim Goldberg im Rahmen seiner Anlegerumfrage an der Frankfurter Börse relativ entspannt. Viele professionelle Anleger hätten sich nach unten abgesichert. Davon seien 13 Prozent von der Longseite weg und 11 Prozent auf die Shortseite gegangen. Ungefähr 10 Prozent dieser Anleger seien aber nur sehr kurzfristig aktiv und würden versuchen, kleine Bewegungen zu nutzen.

Anders die privaten Anleger, von denen erst wenige Aktien gekauft und noch weniger ihre Short-Engagements geschlossen hätten. Insgesamt hält Goldberg den jüngsten Kursrückgang für "hausgemacht" und sieht die Lage des DAX als günstiger an. Daher rechnet er im aktuellen Bereich um 15.500/15.550 Punkte mit Stützungskäufen.

September 09, 2021 04:43 ET (08:43 GMT)

