Der estnische Finanztechnologiekonzern IuteCredit möchte sein öffentliches Angebot in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland in einem Webinar für Investoren vorstellen. Alle Interessierten sind eingeladen, an dem Webinar teilzunehmen, das am 13. September um 1300 Uhr MESZ stattfinden werde. Das Webinar wird in englischer Sprache abgehalten, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Das Webinar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...