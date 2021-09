Köln (ots)Raumgewinn, Tackles, Fair Catch - ein waschechter Football-Fan weiß sofort genau, was gemeint ist. Und die toom Hammerhead Sharks, die die Zuschauer in den Spots während der NFL-Saison begleiten, beweisen ihr Können und werden dabei von keinem geringeren als Patrick Esume gecoacht - Kommentator für ranFootball, Football-Coach und selbst ehemaliger Spieler. Als offizieller ranNFL-Partner zeigt die Baumarktkette in verschiedenen unterhaltsamen Spots, dass in ihren Mitarbeitern vielleicht nicht die versiertesten Quarterbacks oder Linebacker aber dafür umso bessere DIY-Experten stecken.Vom offiziellen Kick-Off am Donnerstag (9.9.) bis zum großen Finale beim Superbowl 2022 präsentiert toom als offizieller ranNFL-Partner die "Plays of the Week" und zeigt dabei die Trainingsfortschritte der toom Hammerhead Sharks. Dass die toom Football-Mannschaft dabei durchaus Sieger der Herzen werden könnte, zeigt die bunte Truppe eindeutig. Sind sie doch in Sachen Selbermachen extrem fit. Coach Esume gibt dennoch "jeden verdammten Sonntag" - Spot für Spot - alles, um das Beste aus seinen Schützlingen rauszuholen. Am Ende zeigt sich aber: "Unser Spielfeld ist der Baumarkt."Ab 9. September begleiten die toom TV-Spots in verschiedenen Formaten die NFL-Spielübertragungen auf ProSieben und ProSieben MAXX.toom Baumarkt GmbHVorsitzender der Geschäftsführung: René HaßfeldGeschäftsführer Category Management und Marketing: Hans-Joachim KleinwächterBereichsleiter Marketing: Dr. Robert WiegandFachbereichsleiter Markenkommunikation: Sebastian NeumannMarkenkommunikation: Andree Hohlen, Axel MüllerScholz & Friends Berlin GmbHGeschäftsführung: Matthias Spaetgens, Robert KrauseCreative Direction: Wulf Rechtacek, Mirjam KundtArt Direktion: Sandra Dölling, Charlotte PolteText: Lena KlockenbringProjektmanagement: Vivian AlkanProducer: Tino Schulz, Agostino De MartinoProduktion: Henning Strüve, Felix Strüve // SAINT Berlin FilmproduktionRegie: Christof SchröterFotografie: Le Quyen NguyenOMDGeschäftsführung: Klaus StinnertzOMD Create: Gino Mamoli, Bianca LohbauerMehr Informationen zu toom finden Sie unter toom.de.Über toom:Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.500 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 3,2 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 23 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/5015779