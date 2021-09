Im Zuge der Neuaufnahmeregelung in der DAX-Familie verliert der MDAX seine zehn größten Werte. Das macht diesen Nebenwerteindex wieder mittelgroß mit einer entsprechend dynamischen Aufstellung, so die DZ Bank. Der Verlust an Marktkapitalisierung ist laut den Analysten keinesfalls mit einem Bedeutungsverlust gleichzusetzen. Von den fünf...

