In den USA startet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die neue NFL-Saison. Endlich, werden viele Zocker sagen, die auf American-Football-Spiele wetten. Laut US-Investmentbank Jefferies zählt DraftKings zu den am besten positionierten Unternehmen, um vom bevorstehenden Aufschwung der Sportwetten zu profitieren. Es sollte sich also lohnen, auch auf die DraftKings-Aktie zu wetten.

