Düsseldorf (pta010/09.09.2021/11:30) - Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner bescheinigt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS als Anlage für Stiftungen und kirchliche Einrichtungen geeignet ist.

Im aktuellen Prüfbericht über die Geeignetheit des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bescheinigt die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS als Anlage von Stiftungen und kirchlichen Einrichtungen genutzt werden kann.

Institutionelle und semiprofessionelle Anleger müssen vor dem Erwerb von Investmentvermögen gründlich analysieren, ob und welche Anlagen zur Umsetzung ihrer Anlagestrategie geeignet sind. Außerdem sind vor Erwerb und während der Anlagedauer die jeweiligen aktuellen gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen mit einzubeziehen und die Einhaltung der anlegerspezifischen gesetzlichen Rahmenbedingungen eigenverantwortlich zu prüfen und angemessen zu dokumentieren. Der vorliegende Geeignetheitsbericht unterstützt die Erfüllung von Sorgfalts-, Organisations- und Dokumentationsanforderungen in Verbindung mit der Investmentfondsanlage.

Die Grundlage für die Erstellung des Geeignetheitsberichts bilden die anlegerspezifischen gesetzlichen Regelungen und Verordnungen sowie die öffentlich zugänglichen Informationen und Dokumente. Für die Prüfung der Geeignetheit mussten sämtliche verfügbaren Informationen und Dokumente vorliegen. Auf der Grundlage dieser Informationen wurden im Rahmen der Berichterstattung verschiedene allgemeine und anlegerspezifische Prüfungshandlungen durchgeführt. Die jährliche Ausschüttung von ordentlichen Erträgen, die tägliche Handelbarkeit des Fonds, die Einhaltung der laufenden Reporting-Anforderungen und die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien, waren u.a. Gegenstand der Prüfung. "Mit einem durchschnittlichen jährlichen Kupon von 6,17% erreicht die KFM gerade in dem aktuellen Zinsumfeld das ausschüttungsorientierte Publikum sehr gut. Wir freuen uns, dass der Fonds mit Kirchen und Stiftungen weitere Zielgruppen ansprechen kann." sagt Christian Hammer, Geschäftsführer der NFS Netfonds Financial Service GmbH.

Der Geeignetheitsbericht steht auf der Homepage des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS unter der Rubrik "Externe Analysen ( https://www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de/fileadmin/user_upload/Informationen_zum_Fonds/ Geeignetheitsbericht_KFM_Mittelstandsanleihen_FONDS_19082021.pdf )" zur Verfügung.

Über Rödl & Partner

Als unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterstützt Rödl & Partner bei der Erstellung eines Geeignetheitsbericht. Insbesondere verfügt Rödl & Partner seit 2003 über einen speziellen Geschäftsbereich (Wealth, Reporting & Controlling), der mit seinem Know-how die Mandanten ausschließlich in Fragestellungen rund um die Kapitalanlage und deren transparenten und verständlichen Dokumentation berät. Ein Schwerpunkt stellt dabei semiprofessionelle Anleger, wie z. B. Kommunen, Stiftungen, Verbände, Kirchen, Universitäten etc. dar. Von besonderer Bedeutung sind dabei die strengen Berufspflichten für Wirtschaftsprüfer.

"Seit 2010 stehen wir im Markt für ein informatives und transparentes Berichtswesen über Vermögensverwaltungs- und Asset Management-Leistungen. Unsere Berichtstypen Geeignetheitsbericht und Transparenzbericht unterstützen vor allem semiprofessionelle Anleger, Haftungsrisiken bei der Fondsanlage zu vermeiden", so Alexander Etterer, Leiter Wealth, Reporting & Controlling, Rödl & Partner.

Über die NFS Netfonds Financial Service GmbH

Die NFS Netfonds ist das führende Haftungsdach in Deutschland. Mit über 547 Beratern und 398 Tied Agents und mit mehr als 250 Mitarbeitern betreut die NFS 10,2 Mrd. EUR Assets under Administration. Davon 4,6 Mrd. im Fondsadvisory (Stand Dezember 2020).

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner und dem Finanzen Verlag mit dem Transparenten Bullen 2020 und 2021 ausgezeichnet.

Hinweise zur Beachtung

Diese Veröffentlichung der KFM Deutsche Mittelstand AG stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Haltens, des Erwerbs oder der Veräußerung eines Finanzinstruments dar. Vielmehr dient die Veröffentlichung allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die KFM Deutsche Mittelstand AG empfiehlt, sich vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts kunden- und produktgerecht beraten zu lassen. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Veröffentlichung stützen. Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sondern dienen der werblichen Darstellung. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch eine Bank noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Der Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI), die kostenlos auf der Homepage der Gesellschaft unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (FINEXIS S.A., 25A, boulevard Royal L-2449 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg oder bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) erhältlich sind. Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) bieten wir Ihnen ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage im Impressum. Diese Pressemitteilung wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Gesellschaft keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist September 2021, soweit nicht anders angegeben.

