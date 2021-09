Köln (ots)Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) geraten in einen Strudel aus Wahrheit und Täuschung und ahnen zu Beginn einer scheinbar einfachen Ermittlung nicht, an welche Abgründe sie der neue Fall führt.Feinstes elektronisches Equipment, Profi-Ausstattung in der Küche, immer die neuesten Produkte - Magnus Rosponi war schwer shoppen in den letzten Monaten. Aber welchen Grund könnte es geben, den kaufsüchtigen IT-Experten in dessen eigener Wohnung zu erschlagen? Es gibt keine Tatzeugen und keine Einbruchspuren - Raubmord wird schnell ausgeschlossen. Auch für seine Bowling-Freunde ist das Ganze ein Rätsel, denn Rosponi war stets gut gelaunt und beliebt. Doch mit dem Eintreffen der Leiche in der Rechtsmedizin von Prof. Boerne ändert sich das Blatt. Zunächst erkennt seine Assistentin Silke Haller (ChrisTine Urspruch) in dem Mordopfer ihren Jugendschwarm. Um den sehr attraktiven Magnus Rosponi haben sich die Mädchen schon zu Schulzeiten gestritten. Und dann stößt Professor Boerne auch noch auf einen seltsamen Gegenstand im Körper des Toten...Das Drehbuch zum neuen Fall "Propheteus" (AT), der seit dem 7. September 2021 gedreht wird, stammt von Astrid Ströher ("True Demon", "Im Tunnel" u.a.). Sven Halfar ("Yes I am", "DeAD" u.a.) führt die Regie, die Bildgestaltung übernimmt Timo Moritz ("Bingo im Kopf", "Weinberg").Wieder mit dabei sind Björn Meyer als Mirko Schrader, Mechthild Großmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm und Claus D. Clausnitzer als "Vadder" Thiel. In den Gastrollen zu sehen sind Matthias Komm, Melanie Reichert, Daniela Reichert, Katharina Schmalenberg, Ismail Deniz, Nadia Migdal, Mark Zak u.v.a.Der "Tatort - Propheteus" (AT) ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse) im Auftrag des WDR (Redaktion Sophie Seitz). Die Dreharbeiten laufen noch bis Anfang Oktober 2021. Gedreht wird in Münster, Köln und Umgebung. Der Sendetermin ist für die erste Jahreshälfte 2022 geplant.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5015846