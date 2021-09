Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Startete der richtungsweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) am Montag bei rund 175,10 Prozentpunkten noch etwa auf dem Niveau der Vorwoche in den Handel, gab er im Vorfeld des EZB-Zinsentscheids am Donnerstag teils deutlich nach, so die Börse Stuttgart. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...