Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Nachhaltig Defensiv X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) verbuchte im August einen Wertzuwachs in Höhe von 0,4%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang weise der Dachfonds eine erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 4,0% auf.Im August sei das Kapitalmarktzinsniveau leicht angestiegen, was zu moderaten Verlusten bei Staatsanleihen und Unternehmensanleihen hoher Bonität geführt habe. Hochzinsanleihen hätten den Monat dagegen mit leichten Gewinnen abgeschlossen. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten in diesem Umfeld leichte Verluste von bis zu 0,2% verzeichnet. Ein überzeugendes Ergebnis habe der von Laurent Kenigswald verantwortete Butler Credit Opportunities Fund (ISIN IE00BF2CWK26/ WKN A2DNXJ) erzielt, welcher im August um 0,4% zugelegt habe. ...

