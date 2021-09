Das 2020 in Berlin gegrünete Ladeservice-Startup Jucr hat eine Lade-Flatrate für Privat- und Geschäftskunden aufgelegt. Das Versprechen: Für einem monatlichen Fixpreis können Kunden an mehr als 250.000 Ladepunkten in Europa so oft und viel laden wie sie möchten. Jucr und sein gleichnamiger Ladedienst decken nach eigenen Angaben nahezu alle großen Ladestationsbetreiber und sämtliche Stadtwerke ab. ...

