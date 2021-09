In Rüsselsheim wurde im Rahmen des Projekts "Electric City" die erste von drei öffentlichen Ladefarmen mit 152 Ladepunkten in Betrieb genommen. Die Ladefarm wurde auf einem nunmehr öffentlichen Parkplatz vor dem Werkstor von Opel errichtet. Bis Ende Oktober will die Stadt insgesamt drei Ladefarmen mit 540 öffentlich zugänglichen Ladepunkten auf Parkplätzen im Stadtgebiet in Betrieb nehmen. Zu den ...

