Wie chinadaily.com unter Berufung auf den chinesischen Autoverband China Passenger Car Association (CPCA) berichtet, hat Tesla vergangenen Monat 44.264 Fahrzeuge in China produziert. Damit hat Elon Musk mit seinem Team erstmals die Marke von 40.000 Autos übertroffen. Und dennoch bleibt GLJ Research-Analyst Gordon Johnson für Tesla skeptisch.Nach zwei schwächeren Monaten in Folge legte Tesla wieder kräftig zu. Von den 44.264 Teslas aus der Giga-Factory in China gingen im August allerdings 31.379 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...