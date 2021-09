Die NetEase-Aktie verliert am Mittwoch mehr als fünf Prozent an Wert. Damit sind die jüngsten Erholungsansätze verpufft. Und die Kursschwäche könnte sich ausdehnen; bedeutsame Unterstützungen stehen zur Debatte. Das eröffnet grundsätzlich weiteres Abwärtspotenzial. Welche Schlüsselmarken wegweisend sind, was Anleger sonst noch wissen müssen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...