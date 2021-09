Frankfurt am Main (ots)Ab Mitte September 2021 entstehen aus dem bisherigen Ressort Komposit zwei neue Ressorts Privat und Firmen unter der Leitung von Thomas Lanfermann und Markus Rehle. Die neue Struktur unterstreicht die anspruchsvollen Wachstumsambitionen von Helvetia aus der Strategie helvetia 20.25.Das Ressort Privat mit den Abteilungen Privatkunden, Individualkunden/Kfz und Schaden wird unter der bewährten Leitung von Thomas Lanfermann bleiben, der das bisherige Ressort Komposit seit Anfang 2017 leitet.Zum neuen Ressort Firmen gehören die Abteilungen Firmenkunden, Transport und Technische Versicherungen. Ressortleiter wird Markus Rehle, der vom HDI zu Helvetia kommt und in seiner neuen Funktion die Geschäftsleitung von Helvetia erweitern wird.Die beiden Bereiche werden durch die Aufstellung als eigenständige Ressorts nachhaltig gestärkt. Die Spartenkonzentration ermöglicht eine noch stärkere Spezialisierung und Fokussierung auf die beiden Zielsegmente. "Die Produktentwicklung, Prozesse, Abläufe und der Austausch mit Vertriebspartnern wird gefördert. Entsprechend der Strategie helvetia 20.25 stellen wir die Weichen auf Wachstum", so Volker Steck, CEO Helvetia Deutschland.Markus Rehle, 59 Jahre, 3 Kinder, kommt nach 9-jähriger HDI-Zugehörigkeit zu Helvetia. Dort war er Mitglied des Vorstands für Produktmanagement und -technik. Er hatte insbesondere die Verantwortung für den Bereich Firmen und Freie Berufe. Sein Fokus liegt in der Zusammenarbeit mit dem Vertrieb zur Gewinnung neuer Vertriebspartner und Endkunden bei effizienten Sanierungs- und Underwritingprozessen. Zuvor war Markus Rehle in verschiedenen leitenden Positionen und Vorstandsfunktionen mit Verantwortlichkeiten für unterschiedlichste Geschäftsbereiche wie Gewerbe, Automotive, E-Commerce bis hin zur Leitung von Kundenserviceeinheiten bei Versicherern wie der Allianz. Markus Rehle ist Diplom-Volkswirt und bringt mit seiner ausgewiesenen Expertise für das gewerbliche Geschäft die besten Voraussetzungen für die neue Aufgabe mit."Wir danken Thomas Lanfermann für seine hoch engagierte und sehr erfolgreiche Arbeit im Ressort Komposit. Wir freuen uns sehr, dass er die erfolgreiche Arbeit nun auch im neuen Ressort Privat fortführen wird. Markus Rehle wünschen wir viel Erfolg und Freude bei seiner neuen Aufgabe als Ressortleiter Firmen und als neues Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Deutschland", so Volker Steck.Pressekontakt:Helvetia VersicherungenKlaus MichlDirektion für DeutschlandAbteilung PresseBerliner Straße 56-5860311 Frankfurt a. M.T +49 (0)69 1332 - 245E-Mail: presse@helvetia.deOriginal-Content von: Helvetia Versicherungen Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120985/5015988