(shareribs.com) London 09.09.2021 - Der Goldpreis kann am Donnerstag leicht zulegen, gestützt von einem schwächeren US-Dollar. Die Marktteilnehmer erwarten den Zinsentscheid der EZB in Frankfurt. Die Feinunze Gold ist zuletzt wieder unter die Marke von 1.800 USD gefallen und bewegt sich um ein Zwei-Wochentief. Dabei sorgte die neuerliche Aufwertung des US-Dollars für Druck auf das gelbe Metall. Am ...

