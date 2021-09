DJ Globale Offshore-Windkraftkapazitäten wachsen 2020 weiter

Von Jaime Llinares Taboada

FRANKFURT (Dow Jones)--Die weltweiten Offshore-Windkraftkapazitäten sind im vergangenen Jahr um 6,1 Gigawatt gewachsen, angetrieben von China, das mehr als die Hälfte des Kapazitätsausbaus beisteuerte. Wie das Global Wind Energy Council (GWEC) mitteilte, befinden sich in chinesischen Gewässern jetzt 28,3 Prozent der weltweiten Offshore-Windkapazitäten von 35,3 Gigawatt. China rangiert damit hinter Großbritannien, auf das 28,9 Prozent entfielen.

Trotz der Coronavirus-Pandemie war 2020 laut GWEC das bisher zweitbeste Jahr für Offshore-Windanlagen, nur 2019 war mit einem Zuwachs von 6,2 Gigawatt noch besser. Abgesehen von China fand der größte Teil des Offshore-Windzuwachses im vergangenen Jahr in Europa statt. Die Niederlande trugen mit 1,5 Gigawatt bei, Belgien installierte 706 Megawatt und Großbritannien baute seine Kapazität um 483 Megawatt aus.

Die Aussichten für das nächste Jahrzehnt bezeichnete das GWEC als vielversprechend und geht davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren weltweit mehr als 235 Gigawatt an neuen Offshore-Windkapazitäten hinzukommen werden, womit sich die Gesamtinstallationen auf 270 Gigawatt erhöhen werden. "Während die Vertreter der Branche die Innovationsfähigkeit der Offshore-Windenergie und die wettbewerbsfähigen Kosten optimistisch einschätzen, erfordert der beispiellose Umfang der in den nächsten drei Jahrzehnten erforderlichen Installationen sowohl politischen Willen als auch günstige wirtschaftliche Bedingungen und eine nachhaltige Erweiterung der industriellen Lieferkette", so das GWEC weiter in seinem Bericht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2021 06:59 ET (10:59 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.