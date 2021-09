Die Aktie von Gazprom gehört aktuell zu den heißesten auf dem Kurszettel. Das Papier hat sich in den vergangenen Wochen nach oben gearbeitet. Unterstützung kam dabei von guten Nachrichten zum Unternehmen. So konnte die Pipeline Nord Stream 2 mit einer Verspätung von mittlerweile eineinhalb Jahren fertiggestellt werden. Ursprünglich hieß es, das Projekt soll bis Ende des laufenden Jahres in Betrieb genommen werden. Doch die Nachrichtenagentur Bloomberg meldet nun mit Verweis auf die berühmten "gewöhnlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...