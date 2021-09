Im volatilen Marktumfeld präsentiert sich die E.on-Aktie sehr stabil. Der DAX-Titel notiert nur knapp unterhalb des jüngst erreichten Jahreshochs und profitiert am Donnerstag von einer neuen Kaufempfehlung. Die Privatbank Berenberg sieht auf dem aktuellen Niveau noch Luft nach oben.E.on sei ein entscheidender Player bei der Transformation der europäischen Energiebranche, so Analyst Andrew Fisher. Der Konzern habe robuste, nachhaltige Wachstumsaussichten, so dass er seine Ergebnisschätzungen bis ...

