Die Nachfrage nach Krebstherapien steigt, die Geschäfte von Eckert & Ziegler brummen. An der Börse kommt das bestens an.In Deutschlands zweiter Reihe finden sich einige Perlen, die viele Anleger noch nicht auf dem Schirm haben dürften. Zu den stärksten Aktien zählt dabei seit Jahren das Strahlen- und Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler. Als Spezialist für isotopentechnische Anwendungen in Medizin, Wissenschaft und Industrie befindet sich der Konzern operativ voll auf Kurs. An der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...