Der Ausbruch ist beim Goldpreis gründlich misslungen. Nun steht die Notiz dort, wo sie einst Anlauf nahm. Kann dieses Mal der Ausbruch gelingen? Und warum ziehen die Goldaktien nicht wieder an?

Was soll man da noch sagen? Als die US-Anleiherenditen wieder anfingen zu steigen, war der Ausbruch beim Goldpreis zum Scheitern verurteilt. Langsam und kontinuierlich hatte sich das Edelmetall in den Ausbruchsbereich zwischen 1.820 und 1.840 US-Dollar je Unze vorgearbeitet. Die Verluste aus dem Flash-Crash waren damit wettgemacht. Doch nun kam es wieder ganz schnell ganz dicke. Am Dienstag ging es mit hohem Tempo bergab, als die Anleiherenditen kräftig anzogen und Gold unter 1.800 US-Dollar fiel. Aktuell hat sich das Edelmetall wieder an diese runde Marke herangekämpft. Es ist auch eine Folge der EZB-Meldungen vom heutigen Donnerstag. Nun kommt es darauf an, dass Gold wieder schnell in den Angriffsmodus wechselt. Die Hürde bleibt aber der Bereich zwischen 1.820 und 1.840 US-Dollar. Hier müssen die Optimisten das Ruder übernehmen und den Widerstand überwinden.

Goldaktien: Hier fehlt auch der Ausbruch

Für die Goldaktien ist dieses Wechselspiel aber nur ein kurzes Intermezzo ohne größere Auswirkungen. Qualitätstitel wie Barrick Gold (19,86 US-Dollar | 16,95 Euro; CA0679011084) oder Endeavour Mining (30,72 CAD | 21,20 Euro; GB00BL6K5J42) fördern das Edelmetall zu Kosten um oder deutlich unter 1.000 US-Dollar je Unze. Dennoch ...

