LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Nabil Ahmed passte sein Bewertungsmodell für den Bau- und Dienstleistungskonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den jüngsten Zwischenbericht sowie aktuelle Verkehrsdaten an. Er bevorzugt indes weiterhin die Branchenkollegen Eiffage und Ferrovial./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2021 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2021 / 03:30 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

