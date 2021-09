Umsatz sowie EBITDA sollen in diesem Jahr niedriger ausfallen als bisher erwartet. Der Umsatz wird nun auf 0,98 bis 1,03 Mrd. € taxiert (bisherige Prognose: 1,075 bis 1,175 Mrd. €). Für das EBITDA avisiert man dagegen nun 50 bis 65 Mio. € (bisher 75 bis 95 Mio. €). Begründung: Anhaltende Engpässe in der Lieferkette, die sich kurzfristig verschärft haben. Mittelfristig schätzt man dagegen die Aussichten auch weiterhin sehr gut ein. Dennoch: Ein KGV von rund 36 macht den Kurs anfällig für schlechte Nachrichten. Auf dem Kursniveau um 32/35 € gibt es jedoch eine Unterstützungszone.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 36.



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info





SMA SOLAR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de